"Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей за банан, брошенный в Вендела

Директор ульяновской "Волги" Михаил Наволокин рассказал о том, как РФС наказал клуб за инцидент с бананом, который бросили в Вендела.

Фото: ФК "Зенит"





Напомним, на прошлой неделе " "КДК РФС вынес решение — штраф 500 тысяч рублей и один матч (без зрителей) на Кубок условно. Возможность опротестовать? Мы подумаем. Нашли ли виновника? Пока нет. Следующие шаги можно обсуждать, когда найдем его", - цитирует Наволокина "Матч ТВ" Напомним, на прошлой неделе " Зенит " разгромил ульяновскую "Волгу" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (3:0). Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. На 90-й минуте встречи, когда на замену уходил полузащитник сине-бело-голубых Вендел, болельщики одного из клубов бросили банан.