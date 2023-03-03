"Недовольны, что сыграли вничью, но глобальных претензий футболистам я не могу предъявить. Поблагодарил игроков за старания и желания. На данный момент это наш уровень, многочисленные моменты во втором тайме мы не смогли реализовать", - сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.
Встреча проходила в Воронеже. Команда Дмитрия Пятибратова уступала по ходу встречи, но гол Гонгадзе принес ей ничейный результат. После этой встречи "Факел" остался на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от зоны вылета, в которой находятся как раз "Химки", на одно очко.
В следующем туре воронежцы в гостях сыграют со "Спартаком". Матч пройдет 11 марта.
Главный тренер "Факела" Пятибратов: недовольны, что сыграли вничью с "Химками"
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью с "Химками" в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"