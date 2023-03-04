- Со "Спартаком" всем играется нелегко и настраиваться на них дополнительно не нужно. У нас каждая игра будет как финал, поэтому нам без разницы "Спартак" или какая-то другая команда. Будем выходить и стараться навязать им борьбу.
"Факел", занимающий после 18 сыгранных матчей в текущем сезоне 13 место с 14 набранными очками, в 19-м туре встретится с московским "Спартаком", который занимает в турнирной таблице чемпионата России вторую строчу с 36 очками. Воронежцы уже провели свой матч в 18-м туре РПЛ, где сыграли вничью с подмосковными "Химками".
Источник: Metaratings
Черов: "Факелу" без разницы, следующий матч со "Спартаком" или нет. У нас каждая игра как финал
Защитник "Факела" Василий Черов поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".
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