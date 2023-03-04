- Вопросы к Дзюбе лишь в плане физической готовности, все остальное — топ?уровень. Железнодорожники знаю, как работал Галактионов в Нижнем Новгороде, у него сейчас много атакующих игроков. Он будет использовать сильные качества Пиняева и Глушенкова, - приводит мнение Корнаухова "Матч ТВ".
"Локомотив" приедет в гости к "Ростову" Валерия Карпина в рамках 18 го тура РПЛ. Столичный коллектив, который сегодня проведет свой первый поединок в рамках российского первенства под руководством своего нового наставника Михаила Галактионова,располагается на 14 месте после 17 сыгранных туров. Ранее специалист из России вместе с железнодорожниками участвовал только в Кубке России. Этой зимой состав команды из Москвы пополнил экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба, который успел уже провести две встречи за "Локомотив", не отметившись в них результативными действиями.
Корнаухов: вопросы к Дзюбе лишь в плане физической готовности, все остальное — топ-уровень
Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался по поводу предстоящего матча между "Ростовом" и "Локомотивом".
Фото: " Чемпионат"