– Только положительные эмоции от матча со "Спартаком". Мы могли сегодня и выиграть, и проиграть. Но прежде всего, хорошо играли и мы, и "спартаковцы", так что благодарен команде за эмоции, – цитирует Иванова Metaratings.
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет. На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Президент "Урала" Иванов – о ничьей со "Спартаком": Только положительные эмоции. Могли сегодня и выиграть, и проиграть
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился впечатлениями от ничьей в выездном матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Урал"