На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
– Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го. В Европе можно с правильным тренером провести грамотно трансферное и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная. А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек? – приводит слова Салиховой "СЭ".
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет.
"Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте. Благодаря победе над клубом из Екатеринбурга "Спартак" набрал 37 очков, однако сократить отставание от лидера - "Зенита" из Санкт-Петербурга - красно-белым не удалось.
Действующий чемпион страны в родных стенах разгромил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 и увеличил отрыв в чемпионской гонке до восьми очков. Хет-трик в составе сине-бело-голубых оформил натурализованный бразилец Малком. Автором третьего мяча у победителей стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал первым в текущем розыгрыше РПЛ.
Салихова: Мешков – всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, не изменится ни-че-го
Зарема Салихова, жена экс-главы московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ между красно-белыми и "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"