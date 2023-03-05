- Мы хотим побить рекорд лиги по наименьшему количеству пропущенных за чемпионат мячей. У нас сейчас семь. Есть шанс побить это достижение и войти в историю. Это одна из целей, к которой мы идем, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".
"Зенит" с 24-летним крайним защитником Данилом Круговым в составе разгромно обыграл "Пари НН" в 18-м туре РПЛ, отправив в сетку ворот нижегородцев три безответных мяча. В последних 6 встречах в российского первенства коллектив из Санкт-Петербурга 5 матчей провел без пропущенных голов. Это 5-й матч подряд команды Сергей Семака на ноль во всех соревнованиях. За 18 туров национального чемпионата "Зенит" 50 раз отправлял мяч в сетку ворот соперников и пропустил всего 7 голов. После победы над "Пари НН" петербуржцы с 8-очковым отрывом лидируют в РПЛ.
Круговой: хотим побить рекорд РПЛ по наименьшему количеству пропущенных мячей
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой поделился еще одной целью команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"