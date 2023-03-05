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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
П1 2.43X 3П2 3.15
Краснодар
16:30
ТорпедоНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Сочи
19:30
ЦСКАНе начат
П1 3X 3.6П2 2.44

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
Волгарь2 тайм
П1 1.06X 7П2 100
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар-21 тайм
П1 1.73X 3.25П2 4.7
Родина
15:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.3П2 3.25
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.6
Нефтехимик
17:30
АланияНе начат
П1 3X 3.35П2 2.35

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Ноттингем
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.95X 3П2 2.7
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.33X 3.25П2 3.3
Барселона
18:15
ВаленсияНе начат
П1 1.41X 4.8П2 8.2
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.7X 4П2 1.79

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
П1 2.5X 3.1П2 3.05
Сампдория
17:00
СалернитанаНе начат
П1 2.43X 3.15П2 3.2
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
П1 1.38X 5П2 8.8
Рома
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3.05П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
17:30
ГертаНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Вольфсбург
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75

Чемпионат Франции. Лига 1

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Труа
15:00
МонакоНе начат
П1 6.2X 4.8П2 1.46
Тулуза
17:00
КлермонНе начат
П1 1.75X 3.85П2 4.7
Монпелье
17:00
АнжеНе начат
П1 1.84X 3.6П2 4.6
Страсбур
17:00
БрестНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95
Реймс
17:00
АяччоНе начат
П1 1.62X 3.9П2 6
Лион
19:05
ЛорьянНе начат
П1 1.57X 4.4П2 5.6
Ренн
22:45
МарсельНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45
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Круговой: хотим побить рекорд РПЛ по наименьшему количеству пропущенных мячей

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Российский футболист "Зенита" Данил Круговой поделился еще одной целью команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы хотим побить рекорд лиги по наименьшему количеству пропущенных за чемпионат мячей. У нас сейчас семь. Есть шанс побить это достижение и войти в историю. Это одна из целей, к которой мы идем, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".

"Зенит" с 24-летним крайним защитником Данилом Круговым в составе разгромно обыграл "Пари НН" в 18-м туре РПЛ, отправив в сетку ворот нижегородцев три безответных мяча. В последних 6 встречах в российского первенства коллектив из Санкт-Петербурга 5 матчей провел без пропущенных голов. Это 5-й матч подряд команды Сергей Семака на ноль во всех соревнованиях. За 18 туров национального чемпионата "Зенит" 50 раз отправлял мяч в сетку ворот соперников и пропустил всего 7 голов. После победы над "Пари НН" петербуржцы с 8-очковым отрывом лидируют в РПЛ.


Круговой Зенит
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