По сообщениям СМИ, Никита Чернов, получивший повреждение в матче против "Урала" (2:2), выбыл минимум на 3 недели. У футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
Никита Чернов пополнил состав "Спартака" в феврале 2022 года. В этом сезоне россиянин сыграл за столичный коллектив 22 поединка, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. Всего на счету воспитанника ЦСКА 29 игр за красно-белых, в которых он набрал 1+1 по системе гол плюс пас. В 19-м туре Спартак у себя дома сыграет с "Факелом".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Чернов пропустит минимум три недели из-за повреждения
Стали известны примерные сроки восстановления защитника "Спартака" Никиты Чернова.
Фото: Матч ТВ