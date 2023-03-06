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Салихова – о невызове Дзюбы: думаю, Артем сам не расстроился

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Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу непопадания форварда Артема Дзюбы в список сборной России на товарищеские матчи.
Фото: РИА Новости
- Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та еще привилегия, - приводит мнение Салиховой Sport24.

Российский центрфорвард Артем Дзюба, который зимой 2023 года вернулся в РПЛ, не получил вызов сборную России на предстоящие поединки товарищеского характера. Форвард "Локомотива" уже успел отметиться первыми голевыми действиями, отправив три мяча в сетку ворот "Ростова" Валерия Карпина. Все за карьеру лучший бомбардир в истории РПЛ провел за национальную команду России 55 поединков, в которых сумел отметиться 30 голами и 15 результативными передачами. Это лучший показатель в истории сборной России. Свой последний матч Артем провел на Евро-2020 против Дании (1:4). Команда проиграла 2 матча из трех и не смогла преодолеть групповой барьер. Тогдашний наставник России Станислав Черчесов назначил Дзюбу капитаном команды.


Салихова Дзюба Сборная России
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