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Президент "Торпедо" Савин: клуб прилагает все усилия для обеспечения готовности поля "Лужников" к следующим играм

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин подтвердил, что матч 19 тура РПЛ "Торпедо" - "Урал" может состояться на резервном стадионе - "Арена Химки", в связи с недостаточной готовностью поля в "Лужниках".
Фото: ФК "Торпедо"
"Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч "Торпедо" состоится в "Лужниках". Клуб вместе с администрацией "Лужников" прилагает все усилия для обеспечения готовности поля к следующим играм. Будем ждать вас на нашей основной домашней арене на апрельских матчах МИР РПЛ!", - говорится в заявлении на официальном сайте "Торпедо".

"Торпедо" должно было принять "Урал" на домашней арене "Лужники" в рамках 19 тура чемпионата России 11 марта. Однако ранее сегодня стало известно, что РПЛ по результатам инспекционной проверки признала поле в "Лужниках" непригодным для проведения матча.

"Автозаводцы" на данный момент замыкают турнирную таблицу РПЛ, находясь в зоне вылета. "Черно-белые" набрали всего 7 очков в 18 проведенных турах. "Урал" расположился на 10 строчке, в активе екатеринбуржцев 22 набранных балла.


Савин Торпедо Урал
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