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Нигматуллин - о вратарях в расширенном списке сборной России: кандидатов много, но нет однозначного первого номера

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Экс-вратарь сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с голкиперами в расширенном списке национальной сборной.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не слишком ли много возрастных вратарей в расширенном списке? Возможно, это связано с вратарским кризисом в России. Кандидатов много, но однозначно номером один никого из них назвать нельзя. Сейчас выделяется Сафонов, но в должной мере он себя в этом сезоне не проявил, чтобы стопроцентно сказать, что он в полном порядке. Такая же ситуация была и в конце прошлого сезона. Не исключу, что было вызвано так много вратарей, потому что тренерский штаб до конца не определился с номером один", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".

Напомним, на мартовские сборы сборной России были вызваны 35-летний Сослан Джанаев, 36-летний Антон Шунин и 34-летний Сергей Песьяков. Остальным трем голкиперам Александру Селихову, Матвею Сафонову и Илье Помазуну по 28, 24 и 26 лет соответственно.

Матвей Сафонов был впервые вызван в сборную России в октябре 2020 года для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА. Однако он дебютировал за команду только 1 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Польши, заменив на 63-й минуте Антона Шунина. 16 июня того же года Сафонов сыграл первый официальный матч за национальную сборную, выйдя в стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020.


Нигматуллин Сборная России
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