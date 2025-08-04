"Я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем. Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции... Все же передается игрокам!" - цитирует Орлова "СЭ".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ и дошла до финала Пути регионов Кубка России. В мае этого года клуб объявил о пролонгации соглашения с сербским специалистом еще на два года.
Красно-белые набрали 4 очка в трех сыгранных турах и на данный момент находятся в середине таблицы чемпионата России, занимая 8-е место.
"Что Станкович себе позволяет на бровке?" Орлов посоветовал руководству "Спартака" провести воспитательную беседу
Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: РПЛ