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"Что Станкович себе позволяет на бровке?" Орлов посоветовал руководству "Спартака" провести воспитательную беседу

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: РПЛ
"Я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем. Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции... Все же передается игрокам!" - цитирует Орлова "СЭ".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ и дошла до финала Пути регионов Кубка России. В мае этого года клуб объявил о пролонгации соглашения с сербским специалистом еще на два года.

Красно-белые набрали 4 очка в трех сыгранных турах и на данный момент находятся в середине таблицы чемпионата России, занимая 8-е место.

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