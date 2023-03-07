"В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне - супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было", - приводит слова Ари "РБ Спорт".
В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах РПЛ.
Ари - о Fan ID: хороший закон, поддерживаю решение государства. Контроль фанатов на трибуне - супер
Бразильский экс-форвард "Спартака" и "Краснодара" Ари поделился мнением о карте болельщика - Fan ID.
Фото: РПЛ