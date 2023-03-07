- Послушайте, чтобы "Спартак" играл при 4 000 болельщиков - это никуда не годится! Мое мнение - вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? ...То, что болельщики не приходят - очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится, - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
В рамках 18 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" провел свой первый в сезоне домашний матч, на котором была задействована система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. Количество зрителей, пришедших на стадион, по официальной статистике РПЛ составило 4 281 человек. Матч красно-белых с екатеринбургским "Уралом" завершился вничью со счетом 2:2.
Павлюченко: нужно убирать Fan ID - для чего он нужен? "Спартак" играл при 4 тысячах болельщиков, это никуда не годится
Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко высказал мнение о действии системы Fan ID.
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