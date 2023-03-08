- Понятно, что к судьям всегда относились в негативном ключе: если ошибка, значит специально. Но этого уже давно нет. Пережитки. Поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться. Эти ошибки – чисто человеческие. В наш век футбол снимают 100 камер, есть VAR и всё остальное. Если есть неточности, то это обычные человеческие ошибки.
Наиболее громкий из последних скандалов, связанных с судейством, вызвала работа Виталия Мешкова на игре 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Арбитр не уследил за ходом матча и на последних минутах матча дал свисток раньше, чем закончилась атака красно-белых. Из-за этого не был засчитан гол в ворота "Урала", который мог бы стать победным. Матч, проходивший в Москве, закончился вничью 2:2, что не позволило "Спартак" сократить или хотя сохранить отрыв от санкт-петербургского "Зенита" в турнирной таблице РПЛ. После матча нападающий красно-белых Александр Соболев, ставший автором незасчитанного гола, поздравил болельщиков москвичей с победой.
Источник: "Чемпионат"
Карасев: поверьте, никакой нормальный судья не будет нарочно ошибаться. Эти ошибки – чисто человеческие
Судья Сергей Карасев заявил, что арбитры никогда не совершают ошибки специально.
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