- Не будем брать качество игры: главное — результат. Сейчас для нас это важнее. Мы забрали три очка и поднялись в таблице. Мы найдём свою игру. Победа над "Крыльями" — как раз первый шаг, - приводит мнение Макарова "Чемпионат".
25-летний россиянин Денис Макаров, играющий на позиции нападающего,перебрался в "Динамо" летом 2021 года. В этом сезоне футболист провел за столичный коллектив 22 поединка, в которых 5 раз сумел поразить ворота соперника, а также отметился и 1 результативным пасом. Игрок тратит на гол примерно 270 игровых минут. В 18 туре против "Крыльев Советов" Макаров помог москвичам одержать победу (1:0), проведя на поле 57 игровых минут. По итогам 18 сыгранных матчей "Динамо" имеет в своем активе 32 набранных очка и располагается на 4-й строчке.
Денис Макаров: мы найдём свою игру. Победа над "Крыльями Советов" - как раз первый шаг
Российский футболист "Динамо" Денис Макаров поделился мыслями по поводу выступления команды в второй половине сезона.
Фото: ФК "Динамо"