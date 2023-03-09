- Руководство судейского корпуса меняет третий год трактовки правил. Судьи получают наказание до Нового года за один момент, а после Нового года за такой же эпизод уже не следует наказание. Они как хотят, так и трактуют правила игры для себя. Это подтверждает момент в матче "Ахмат" - "Оренбург", где судил Турбин. Если он неугоден, как судья, то сделайте это как-то по-другому. Есть много роликов УЕФА, где показано, что тот момент, как в матче "Ахмат" - "Оренбург" - это желтая карточка. Руководители людям рассказывают, что всё теперь по-другому. Этот эпизод говорит о том, что кому-то не нравится Турбин, - передает слова Федотова "РБ Спорт".
Ранее официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 18 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Оренбург" (3:1) Евгения Турбина предъявить желтую карточку защитнику гостей Михаилу Сивакову на 45+2 минуте матча и назначить пенальти в ворота южноуральцев. Эпизод произошел при счете 1:0 в пользу хозяев поля, это предупреждение стало для Сивакова вторым, вследствие чего "Оренбург" весь второй тайм играл в численном меньшинстве. Назначенный 11-метровый удар был реализован нападающим бело-зеленых Бернардом Беришей.
По итогам 18 тура РПЛ "Ахмат" с 29 очками в 18 матчах находится на шестой строчке турнирной таблицы, "Оренбург" набрал 25 очков и идет в чемпионате России девятым.
Экс-арбитр Федотов: руководители судейского корпуса как хотят, так и трактуют правила, третий год меняют трактовки
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал ситуацию в российском судействе.
Фото: РИА Новости