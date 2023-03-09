- При Семаке "Зенит" встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год. Сильный состав? У других тренеров "Зенита" состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах "Зенита" — очень неправильно.
Сергей Семак, ранее работавший главным тренером в футбольном клубе "Уфа", возглавил "Зенит" летом 2018 года. Под руководством своего бывшего полузащитника санкт-петербургская команда одержала победу в четырех подряд розыгрышах Российской Премьер-Лиги и выиграла три Суперкубка и один Кубок России. Последний раз до прихода Семака в "Зенит" в качестве главного тренера сине-бело-голубые становились чемпионами России в 2015 году.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: очень неправильно принижать заслуги Семака в "Зените". Он подобрал ключ к команде
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил в защиту наставника "Зенита" Сергея Семака.
ФК "Зенит"