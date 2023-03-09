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Ари: в будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России. Уже два раза об этом думал

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Бывший нападающий сборной России Ари заявил о готовности стать депутатом Российской Федерации.
ФК "Краснодар"
- В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал.

Бразильский нападающий Ари, выступавший в России за "Краснодар" и московским "Спартак" и "Локомотив", известен своей поддержкой российского законопроекта о паспорте болельщика. Из-за своей позиции бразилец, имеющий также российский паспорт, вступил в словесный конфликт с известным комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным. 37-летний нападающий продолжает свою игровую карьеру в Бразилии.

Источник: Sport24


Ари
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