- Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым.
Напомним, Малком и Клаудиньо стали гражданами Российской Федерации после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным. Оба футболиста родились в Бразилии и играли за бразильскую национальную команду на Олимпийских играх. Несмотря на этот факт, и Малком, и Клаудиньо в будущем смогут выступать за сборную России. Нападающий сможет надеть футболку российской команды в 2024 году, полузащитник - в 2026 году. Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее отказался рассуждать о будущем бразильцев в команде.
Источник: Sport24
Сычев: хочу, чтобы в сборной России играли только русские. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев выступил против выступления бразильцев Малкома и Клаудиньо за сборную России.
"Матч ТВ"