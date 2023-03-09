- Илья заслужил своей игрой возвращение в ЦСКА, чтобы составить конкуренцию и быть первым вратарем. Но ему нет смысла идти вторым вратарем. Он уже играет в РПЛ. Если в ЦСКА Помазуну не дадут гарантий, что он будет основным, то смысл ему возвращаться? В «Урале» он играет регулярно, - приводит мнение Гришина Sport24.
Российский голкипер Илья Помазун - выпускник академии ЦСКА. За столичный коллектив россиянин провел в общей сложности 10 поединков, в который сумел трижды оставить свои ворота сухими. На счету Ильи 11 пропущенных мячей. С августа 2020 году ЦСКА уже дважды отдавал Помазуна в аренду в "Урал". За екатеринбуржцев у воспитанника ЦСКА 85 пропущенных и 18 сухих встреч в 67 матчах. В этом сезоне футболист сыграл за команду Виктора Гончаренко 23 встречи, в которых пропустил 35 голов. Еще 4 поединка с участием Помазуна закончились для него без пропущенных мячей. Отметим, что уже долгое время ворота ЦСКА занимает капитан москвичей Игорь Акинфеев. В августе Илье исполнится 27 лет.
Гришин: если в ЦСКА Помазуну не дадут гарантий, что он будет основным, то смысла возвращаться нет
Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями по поводу перспектив российского голкипера Ильи Помазуна в московском клубе.
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