Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
0 - 4 0 4
ОренбургЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
Интер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
0 - 1 0 1
БохумПерерыв
П1 4.2X 3.05П2 2.08

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
П1 1.97X 3.35П2 4.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

Инвестор "Химок" Садыгов - о возможной отставке Гогниева: такого на повестке дня нет. Он повезет команду в Петербург

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал появившуюся информацию о том, что наставник команды Спартак Гогниев будет отправлен в отставку.
Фото: ФК " Химки"
Смотрю, "Химки" никого в покое не оставляют. Других клубов нет, что ли (смеется)? Может ли Гогниев быть отправлен в отставку в ближайшее время? Такого на повестке дня нет. Он готовит команду к матчу с "Зенитом", он ее повезет в Петербург, - приводит комментарий Садыгова "Матч ТВ".

42-летний российский специалист Спартак Гогниев, дошедший с "Аланией" в предыдущем сезоне до полуфинала Кубка России, стал наставником "Химок" в сентябре 2022 года, подписав договор с клубом до конца июня 2024 года. С того момента подмосковный коллектив сыграл 16 поединков, в которых сумел одержать всего 1 победу над "Оренбургом" (2:0). На счету химчан 12 поражений. Это этот отрезок Гогниеву вместе со своим клубом удалось набрать всего 6 очков в российском первенстве. В данный момент "Химки" после 18 туров находятся на 15-й строчке таблицы, набрав 13 баллов. В следующем матче команды Гогниева приедет в гости к действующему чемпиону "Зениту".

Сегодня СМИ сообщили о том, что у Гогниева произошел конфликт с двумя игроками "Химок" – Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.


Химки Гогниев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Оренбург" забил 4+ гола за матч 6-й раз в сезоне
Личка – о победе над "Сочи": Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что они нас превосходили
"Фатих Карагюмрюк" с Оздоевым сыграл вничью с "Гиресунспором", отыгравшись с 0:2
"Кармиотисса" Кержакова одержала победу над "Эносисом"
Бердыев – о поражении от "Оренбурга": у нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА
Аршавин: если "Сочи" хочет двигаться дальше, то с Нобоа не нужно было продлевать контракт 3
Дасаев: непонятно, по каким параметрам Акинфеев попал в топ-50. Он ничего не завоевал 19
Пономарев - о поражении "Сочи" от "Оренбурга": после победы в матче с ЦСКА у игроков закружились головы 1 эксклюзив
Капелло: Кварацхелия получил награду игрока месяца в Италии? Хвича делает разницу в "Наполи"
"Сочи" потерпел первое поражение под руководством Бердыева, пропустив четыре безответных мяча от "Оренбурга" 11
The Athletic: "Реал" продолжает вести переговоры с Мбаппе
Экс-форвард "Зенита" Юри Алберто: переход в "Коринтианс" - лучшее событие в моей футбольной карьере 7
Гаджиев: никто не ожидал, что Дзюба так ворвется в РПЛ 3
Клопп – об уходе Фирмино: был немного удивлен, но меня это не задело
Инвестор "Химок" Садыгов - о возможной отставке Гогниева: такого на повестке дня нет. Он повезет команду в Петербург 3