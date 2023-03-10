Смотрю, "Химки" никого в покое не оставляют. Других клубов нет, что ли (смеется)? Может ли Гогниев быть отправлен в отставку в ближайшее время? Такого на повестке дня нет. Он готовит команду к матчу с "Зенитом", он ее повезет в Петербург, - приводит комментарий Садыгова "Матч ТВ".
42-летний российский специалист Спартак Гогниев, дошедший с "Аланией" в предыдущем сезоне до полуфинала Кубка России, стал наставником "Химок" в сентябре 2022 года, подписав договор с клубом до конца июня 2024 года. С того момента подмосковный коллектив сыграл 16 поединков, в которых сумел одержать всего 1 победу над "Оренбургом" (2:0). На счету химчан 12 поражений. Это этот отрезок Гогниеву вместе со своим клубом удалось набрать всего 6 очков в российском первенстве. В данный момент "Химки" после 18 туров находятся на 15-й строчке таблицы, набрав 13 баллов. В следующем матче команды Гогниева приедет в гости к действующему чемпиону "Зениту".
Сегодня СМИ сообщили о том, что у Гогниева произошел конфликт с двумя игроками "Химок" – Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Инвестор "Химок" Садыгов - о возможной отставке Гогниева: такого на повестке дня нет. Он повезет команду в Петербург
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал появившуюся информацию о том, что наставник команды Спартак Гогниев будет отправлен в отставку.
Фото: ФК " Химки"