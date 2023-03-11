По сведениям СМИ, 33-летний российский центрфорвард "Динамо" Федор Смолов не примет участия в сегодняшнем поединке 19-го тура РПЛ против своей бывшей команды "Краснодара". Россиянин получил мышечное повреждение и остался в Москве.
Федор Смолов в этом сезоне провел за "Динамо" 23 встречи во всех турнирах, в которых сумел в которых сумел отметиться 9 голами , а также смог оформить 5 результативных пасов. Напомним, что в период с 2015 по 2018 годы россиянин защищал цвета "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Смолов пропустит матч с "Краснодаром" из-за повреждения
Российский футболист "Динамо" Федор Смолов не сыграет с "Краснодаром" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"