Главный судья встречи Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга отменил гол Александра Соболева и назначил пенальти в ворота "Спартака".
– Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов. Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль, – приводит слова Салиховой Metaratings.
11 марта "Спартак" в концовке дожал "Факел" на своем поле со счетом 3:2 в матче 19-го тура РПЛ. 31-летний Квинси Промес стал автором дубля в ворота гостей, записав на свой счет 101-й и 102-й голы за московскую команду. Теперь на его счету 100+50 очков по системе "гол плюс пас".
Автором решающего мяча незадолго до финального свистка стал Кристофер Мартинс. В роли ассистента выступил нападающий Александр Соболев. У гостей отличились Аппаев и Ребеи с пенальти. Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего "Зенита" до пяти очков. "Факел" с 14 очками остался на четырнадцатом месте в таблице чемпионата России.
Салихова – о матче "Спартака" и "Урала": посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль
Зарема Салихова, жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых над воронежским "Факелом" (3:2) в домашнем матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"