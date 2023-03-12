- Сложно сказать где упустили победу. Эпизодически игра происходила то с преимуществом "Ростова", то с нашим. Не думаю, что счет справедлив. Мы расстроились, потому что ехали за победой. Претензий к ребятам нет, мы должны расстраиваться тому, что проиграли на выезде команде, которая идет на третьем месте в таблице. Такая психология у нас должна быть, - приводит мнение Горлова "Матч ТВ".
35-летний российский специалист, ранее возглавлявший "Енисей" из Первой лиги, был назначен наставником "Пари НН" в январе 2023 года. С того момента нижегородцы провели 3 поединка в двух турнирах. В Кубке России нижегородскому коллективу удалось обыграть "Звезду" из Санкт-Петербурга (2:0). В РПЛ у команды Горлова дела идут не так хорошо. В 18-м туре "Пари НН" разгромно проиграл "Зениту", пропустив три безответных мяча. А сегодня команда уступила "Ростову" Валерия Карпина.
По итогам 19 туров нижегородцы опустились в зону стыковых матчей и теперь занимают 13-ю строчку. "Локомотив", идущий на строчку ниже, опережает "Пари НН" по дополнительным показателям. В 20 туре клуб из "Нижнего Новгорода" сыграет с "Торпедо".
Наставник "Пари НН" Горлов - о поражении от "Ростова": не думаю, что счет справедлив
Главный тренер "Пари НН" Артем Горлов поделился своей точкой зрения по поводу поражения от "Ростова" (1:2) в матче 19-го тура РПЛ
Фото: ФК "Пари НН"