- Когда увидим меня на поле? Скоро. Буду ли готов к следующему матчу? Не знаю. – приводит слова Агапова "СЭ".
22-летний россиянин Илья Агапов, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в стан ЦСКА из "Пари НН" зимой этого года. Пока экс-игрок "Спартака-2" не провел ни одного поединка за столичный коллектив, так как залечивает повреждение, который он получил на сборах. В осенней части сезона Агапов провел за нижегородцев 16 встреч – 3 в Кубке России и 13 в РПЛ. Контракт Ильи с армейцами рассчитан до конца декабря 2027 года.
Защитник ЦСКА Агапов: когда увидим меня на поле? Скоро
Российский новобранец ЦСКА Илья Агапов рассказал о том, когда он сыграет за свой новый клуб.
Фото: Сборная России по футболу