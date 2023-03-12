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Защитник ЦСКА Агапов: когда увидим меня на поле? Скоро

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Российский новобранец ЦСКА Илья Агапов рассказал о том, когда он сыграет за свой новый клуб.
Фото: Сборная России по футболу
- Когда увидим меня на поле? Скоро. Буду ли готов к следующему матчу? Не знаю. – приводит слова Агапова "СЭ".

22-летний россиянин Илья Агапов, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в стан ЦСКА из "Пари НН" зимой этого года. Пока экс-игрок "Спартака-2" не провел ни одного поединка за столичный коллектив, так как залечивает повреждение, который он получил на сборах. В осенней части сезона Агапов провел за нижегородцев 16 встреч – 3 в Кубке России и 13 в РПЛ. Контракт Ильи с армейцами рассчитан до конца декабря 2027 года.


Агапов ЦСКА
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