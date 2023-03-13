Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
КубаньНе начат
П1 1.47X 4.5П2 6.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.75X 3.4П2 2.08

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.3X 5.8П2 10
Реклама лига ставок Сделать ставку

Дзюба - о непопадании в сборную России: спокойно к этому отнесся, формулировки только странные. Точно не обиделся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба отреагировал на непопадание в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте.
ФК "Локомотив"
- Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

Артему Дзюбе 34 года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин несколько раз публично заявлял, что на товарищеские матчи национальной команды не будут вызываться игроки старше 30 лет, однако в расширенном списке на игры с Ираном и Ираком в марте оказалось несколько футболистов старше 30 лет. По слухам, невызов нападающего "Локомотива" в сборную может быть следствием конфликта между Дзюбой и Карпиным, который продолжается долгое время.

Источник: "Матч ТВ"


Дзюба Локомотив Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Петржела: Fan ID - это нормальная практика. Людям надо просто привыкнуть
Дзюба: завершать карьеру в сборной не собираюсь. В национальной команде должны играть сильнейшие 3
Агент Вендела: интерес из Европы есть, хоть РПЛ в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости
Писарский - о сериях матчей с "Динамо" и ЦСКА: "Крылья Советов" не устали играть в Москве. Мы тут как дома
Кудряшов - об автоголе в матче с Хорватией: есть куда более важные вещи, нежели задумываться о том, что обо мне думают 1
Полоз: мне никто не предлагал продлить контракт с "Ростовом". Я не знал, что он кончается 4
Мартинс - о 100-м голе Промеса за "Спартак": уверен, что Квинси хочет большего. Это еще не все
Мастер-класс от лидера в Краснодаре и катеначчо от "Рубина". Обзор 22-го тура Первой лиги
Дзюба - о непопадании в сборную России: спокойно к этому отнесся, формулировки только странные. Точно не обиделся 10
Кухарчук: наверное, Fan ID нужен для тотального контроля. И так футбол в удручающем состоянии, а без фанатов - караул 4
"Евро-Футбол": Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии
Гендиректор "Шахтера": в "Челси" прекрасно понимают потенциал Мудрика. Они станут вторым "Манчестер Сити"
Медина: думаю, ЦСКА сможет войти в топ-3 РПЛ в текущем сезоне 1
Байрамян: Тикнизян не бразилец и не уругваец! Рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении! 3
Мишкич: "Зенит" может быстро заменить любого футболиста. Найти замену Ловрена - не проблема 1