- Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.
Артему Дзюбе 34 года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин несколько раз публично заявлял, что на товарищеские матчи национальной команды не будут вызываться игроки старше 30 лет, однако в расширенном списке на игры с Ираном и Ираком в марте оказалось несколько футболистов старше 30 лет. По слухам, невызов нападающего "Локомотива" в сборную может быть следствием конфликта между Дзюбой и Карпиным, который продолжается долгое время.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба - о непопадании в сборную России: спокойно к этому отнесся, формулировки только странные. Точно не обиделся
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба отреагировал на непопадание в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте.
ФК "Локомотив"