- У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал, - приводит слова Полоза "РБ Спорт".
31-летний Дмитрий Полоз вернулся в "Ростов", за который выступал с 2012 по 2017 год, в 2020 году. Всего за ростовчан нападающий сыграл 234 матча, в которых отметился 58 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Также в РПЛ Полоз, являющийся воспитанником московского "Локомотива", играл за казанский "Рубин", санкт-петербургский "Зенит" и "Сочи". Его контракт с "Ростовом" действует до июня этого года.
Полоз: мне никто не предлагал продлить контракт с "Ростовом". Я не знал, что он кончается
Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз заявил, что ему не предлагали продлить контракт с клубом.
"РИА Новости"