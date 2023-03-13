- Наши новички не прошли еще полностью адаптацию. Так быстро это не бывает. Мы должны понимать, что товарищеские матчи, разговоры — это все одно. Только в официальных матчах можно по-настоящему стать частью команды, - приводит слова Осинькина Sport24.
"Крылья Советов" провели довольно активную трансферную кампанию в зимнее дозаявочное окно. Стан волжского коллектива пополнил 27-летний российский форвард Владимир Писарский, который по итогам осенней части сезона с 14 голами выиграл бомбардирскую гонку российского первенства. Он уже успел отметиться 2 голами в кубковом противостоянии против "Динамо" (2:1, 1:1). Также игроком самарцев стал воспитанник академии "Ман Сити" из Аргентины Бенхамин Гарре, играющий на позиции левого вингера. Еще одним подписанием "Крылья Советов" стали три бывших футболиста "Спартака" форвард Владислав Шитов, защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Зуев.
Осинькин: новички "Крыльев Советов" не прошли еще полностью адаптацию
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями по поводу игры новобранцев команды.
Фото: Global Look Press