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Агент форварда "Ахмата" Конате: Мохамед точно восстановится к матчу против "Спартака"

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Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о том, что игрок вернется к матчу со "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
- Конате уже в хорошей форме, чувствует себя нормально, думаю, к следующей игре чемпионата против "Крыльев" он будет готов, но к "Спартаку" — так точно. Я не думаю, что его восстановление будут форсировать. Что именно за травма? На тренировочном сборе они бегали по пересеченной местности, он чуть-чуть дернул мышцу. Ничего серьезного, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".

Центрфорвард из Буркина-Фасо, которому в декабре исполнилось 25 лет, Мохамед Конате пополнил состав "Ахмата" летом 2021 года. С того момента футболисту удалось отметиться 17 точными попаданиями 2 ассистентскими действиями в 47 поединках за грозненский коллектив. Этот сезон африканец проводит довольно ярко. В 20 встречах он 9 раз смог поразить ворота соперников, в том числе на счету Мохамеда победный гол в ворота нынешнего лидера российского первенства "Зенита" (2:1) в Санкт-Петербурге. Также в активе Конате 1 ассист. В весенней части российского футбольного сезона форвард команды Сергей Ташуева пока не принимал участие в играх. "Ахмат" и "Спартак" сыграют друг с другом в 21-м туре РПЛ.


Конате Селюк Спартак Ахмат
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