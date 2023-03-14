- Квинси и российский паспорт? Вау! Ничего не знал об этом, слышу первый раз. Промес мне ничего не рассказывал. Заслужил ли он быть гражданином России? Да. Квинси значит многое для "Спартака" и всего российского футбола. Если он захочет, то обязательно примет гражданство РФ. Это исключительно его решение, на которое я никак повлиять не могу. Поживем - увидим, - передает слова Влута Sport24.
31-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес в домашнем матче 19 тура Российской премьер-лиги против воронежского "Факела" (3:2) оформил дубль, забив свои сотый и сто первый голы за красно-белых. В российской истории "Спартака" Промес является вторым голеадором - больше забил только завершивший карьеру действующего игрока экс-полузащитник Егор Титов (105 голов).
14 марта "Урал", за который выступает нападающий Рай Влут, сыграет со "Спартаком" Квинси Промеса на выезде в рамках первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.
Влут: если Промес захочет - обязательно примет гражданство РФ. Он многое значит для "Спартака" и российского футбола
Голландский нападающий "Урала" Рай Влут ответил на вопрос о возможном оформлении его соотечественником из "Спартака" Квинси Промесом гражданства России.
Фото: ФК "Спартак"