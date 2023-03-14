Фетисов: надо обязательно вернуться к системе "весна-осень", обсуждали это с Лавровым

- Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым, и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе "весна-осень". Играть в морозную погоду - это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает. Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались. Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате. Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее, - передает слова Фетисова ТАСС.
До 2010 года включительно чемпионат России проводился по календарной системе "весна-осень", при которой внутрироссийский сезон начинался в марте-апреле и заканчивался в конце октября - начале ноября. По инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера в период работы на посту президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко было принято решение о переходе на систему "осень-весна", целями перехода были заявлены синхронизация отечественного футбольного календаря с европейским и улучшение международных спортивных результатов.
Чемпионат России-2011/2012 стал переходным и разыгрывался с марта 2011 года по май 2012 года. Далее национальное первенство проводилось по системе "осень-весна", при которой в российских климатических условиях произошло фактическое разбиение футбольного сезона на два отрезка - осенний с конца июля по начало декабря и весенний с конца февраля по конец мая.
После полуфинала Евро-2008 сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020, а также на ЧМ-2014, удачно выступив только на домашнем ЧМ-2018. В еврокубках лучшим достижением клубов РПЛ после перехода стали 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы; ранее российские команды трижды выигрывали еврокубки (ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году, "Зенит" Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2008 году), а в Лиге чемпионов в евросезоне-2009/2010 ЦСКА вышел в 1/4 финала.
Фетисов: надо обязательно вернуться к системе "весна-осень", обсуждали это с Лавровым
Олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался на тему возвращения к календарной системе проведения чемпионата России по футболу "весна-осень".
Фото: "Парламентская газета"