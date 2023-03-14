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Гладилин: задача номер один у "Спартака" в этом сезоне - выиграть Кубок России. Недооценки "Урала" не будет

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Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с "Уралом".
Фото: Getty Images
"Задача номер один у "Спартака" в этом сезоне - выиграть Кубок. Думаю, сегодня красно-белые выйдут с полной самоотдачей. Не будет той недооценки соперника, которая присутствовала в матче чемпионата. Тренерский штаб и игроки учтут ошибки прошлого матча. Не знаю, как сложится обстановка на игре, поле не в том состоянии, чтобы на нем показывать качественный футбол. Многое будет зависеть от функциональной подготовки и самоотдачи", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".

В рамках двухматчевого полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России встретятся московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал". Первый матч пройдет сегодня, 14 марта, на столичной "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени, ответная игра состоится в Екатеринбурге в первых числах апреля. Победитель этой пары выйдет в финал верхней сетки плей-офф, проигравший отправится в сетку Пути регионов.

"Урал" не проигрывает в официальных турнирах на протяжении 15 матчей. Последнее поражение "шмели" потерпели 17 сентября 2022 года. Матч 18 тура РПЛ "Спартак" - "Урал" прошел 4 марта и завершился вничью со счетом 2:2.


Спартак Гладилин Урал Кубок России
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