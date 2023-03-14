– Почему сегодня Дзюба не приехал? Микротравма. У него есть ушиб, полученный ранее. И с "Ахматом", и в предыдущем матче. Будет ли готов к "Краснодару"? Да, – приводит слова Ульянова "СЭ".
Встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка страны пройдет сегодня, 14 марта, в Жигулевске (Самарская область) на стадионе "Кристалл". Стартовый свисток рефери Артема Чистякова из Азова раздастся в 17:30 по мск.
Ранее стало известно, что нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба остался в Москве. Клуб решил предоставить 34-летнему ветерану отдых в преддверии важного поединка в чемпионате России против "Краснодара". Кубковый матч в Жигулевске вызвал большой ажиотаж среди болельщиков, которые стремительно раскупили все билеты на трибуны стадиона "Кристалл".
В отличие от Пути РПЛ, участник следующей стадии Пути регионов Кубка России определяется по итогам одного матча. Таким образом, победитель поединка в Жигулевске выйдет в полуфинал.
Спортивный директор "Локомотива" Ульянов: у Дзюбы микротравма, есть ушиб
Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что нападающий команды Артем Дзюба пропускает выездной кубковый матч с "Акроном" из-за повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"