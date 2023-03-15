– Боже мой, сколько ошибок совершают судьи – я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим – РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе, – цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуяна, сидевший на ВАР, не согласился с решение арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в Зените. Матч между командой Сергея Семака и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Сама игра сложилась для динамовцев довольно удачно. Подопечные сербского специалиста Славиши Йокановича сумели обыграть Зенит в серии 11-метровых и прошли в полуфинал нижней сетки Кубка России. Голкипер гостей Игорь Лещук отбил два удара. Это первая победа "Динамо" над петербуржским коллективом в гостях с 2014 года (3:0 тех.поражение). Следующего соперника москвичей определит жребий.
Смородская: в России, конечно, худшее судейство в Европе! Арбитры делают ошибки сознательно!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала судейство матчей РПЛ и Кубка России на фоне работы Евгения Кукуляка в кубковой встрече между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
Фото: ФК "Локомотив"