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Агент Кухты – о возможном возвращении чеха в "Локомотив": пока рано говорить. Его будущее прояснится ближе к лету

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Милан Мартинович, агент форварда "Локомотива" Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в стан "железнодорожников" по окончании сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
В настоящее время 26-летний нападающий сборной Чехии защищает цвета пражской "Спарты" на правах аренды. Арендное соглашение истекает летом. Трудовой договор между "Локомотивом" и Кухтой рассчитан до конца сезона-2025/26.

– Будущее Кухты прояснится ближе к лету. Пока слишком рано говорить, вернется ли он в "Локомотив" или продолжит карьеру в Чехии. Сейчас у Яна все хорошо в "Спарте". Клуб примет окончательное решение в мае. Тогда все и станет ясно, – приводит слова агента "РБ Спорт".

Кухта проводит результативный сезон в пражском клубе. На его счету одиннадцать голов и пять ассистов в 22 играх. По итогам 23 туров чемпионата Чехии "Спарта" занимает второе место в таблице, отставая всего на два очка от лидирующей "Славии". В составе "Локомотива" Кухта принял участие в одиннадцати встречах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.


Спарта Локомотив Кухта
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