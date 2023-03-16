– В целом тяжелая игра. Пропустили в самом начале матча, пощечина такая сильная получилась. Не ожидали. Хорошо, что сравняли счет в том же первом тайме. А потом как раз и пошел энергозатратный футбол в обе стороны. Беготня в обе стороны, не так много моментов. В итоге дело дошло до серии пенальти, которую мы, к сожалению, проиграли. Но это лотерея.
Серия пенальти – дело случая. Далера [Кузяева] и Дугласа Сантоса мы сразу после игры в раздевалке поддержали. Все говорили – такое могло случиться с каждым. Поэтому – выше нос. Тем более сейчас нам предстоят очень важные игры в чемпионате. Кубковую игру с "Динамо", конечно, разберем, но потом ее надо забыть. Двигаемся дальше, – цитирует Чистякова "Матч ТВ".
Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4. У хозяев 11-метровые удары не реализовали Далер Кузяев и Дуглас Сантос.
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуян, сидевший на ВАР, не согласился с решением арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в "Зените". Матч между клубом из Северной столицы и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Чистяков: серия пенальти – дело случая. Кузяева и Дугласа Сантоса мы сразу после игры в раздевалке поддержали
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, что команда поддержала Дугласа Сантоса и Далера Кузяева после промахов в серии пенальти в кубковом матче с "Динамо" (1:1, 4:5 пен.).
Фото: ФК "Зенит"