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Сафонов из-за коронавируса не сыграет с "Локомотивом" и пропустит товарищеские матчи сборной России

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Российский голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов не сыграет в матче 20-го тура РПЛ против "Локомотива", а также не сыграет против Ирана и Ирака.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, российский вратарь "Краснодара" Матвей заболел коронавирусом и не поможет своей команде в поединке 20-го тура против "Локомотива", который пройдет 18 марта в Москве. Также футболист пропустит товарищеские встречи сборной России на мартовском сборе. Матвея заменит голкипер "Сочи" Сослана Джанаева.

Воспитанник "Краснодара" Матвей Сафонов в этом сезоне провел за свой родной клуб 24 встречи, в которых ему удалось 8 раз оставить свои ворота в неприкосновенности, при этом пропустив 37 голов. Отметим, что в активе Матвея 8 игр за сборную России (7 пропущенных мячей и 4 сухих матча). Команда Карпина 23 марта придет в гости к Ирану, а через 3 дня в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.

Источник телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Краснодар Локомотив Сборная России Сафонов
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