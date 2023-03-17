- Миранчук и Головин? Хорошая подмога для сборной России. Если Карпин их вызвал, значит, они ему нужны.
Алексей Миранчук и Александр Головин - единственные российские футболисты, выступающие в топ-5 европейских чемпионатов. Оба полузащитника свои последние матчи за сборную России сыграли в ноябре 2021 года в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Миранчук выходил на поле в игре с Кипром, Головин - с Хорватией. Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал игроков на товарищеские матчи в марте этого года. "Торино" и "Монако" подтвердили, что отпустят футболистов в национальную команду.
Источник: "РБ Спорт"
Семин - о Миранчуке и Головине в сборной России: если Карпин их вызвал, значит, они ему нужны
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил решение наставника сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду Александра Головина из "Монако" и Алексея Миранчука из "Торино".
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