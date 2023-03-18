"Мы могли подписать Ивана Перишича, когда я работал в "Динамо". Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Константина Сарсании я больше об этом не слышал. Разговаривал ли я с самим игроком? Я разговаривал с одним агентом, который сказал, что сделка возможна. Мы могли его тогда приобрести", - приводит слова Божовича "СЭ".
Миодраг Божович был главным тренером столичного "Динамо" с апреля 2010 по апрель 2011 года. Иван Перишич в то время играл в чемпионате Бельгии за "Брюгге". В сезоне 2010/11 хорват стал лучшим бомбардиром бельгийского первенства и был признан лучшим игроком чемпионата Бельгии. После этого хавбек перебрался в Бундеслигу, где сразу же стал чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии в составе "Боруссии" Дортмунд.
Со сборной Хорватии Перишич становился вице-чемпионом мира в 2018 году на мундиале в России и бронзовым призером чемпионата мира в Катаре 4 года спустя.
Божович: мы могли подписать Перишича, когда я работал в "Динамо"
Экс-наставник московского "Динамо" Миодраг Божович признался, что полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич мог играть за "бело-голубых" в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com