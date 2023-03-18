– Главный итог в том, что у нас в раздевалке царит уныние. Команда сейчас расстраивается после ничейных результатов, не говоря о поражениях. При равной игре, которую мы чуть больше контролировали, – проиграли. Я доволен старанием ребят, которое они показывают в каждом матче и на каждой тренировке.
Не хватило какого?то огня, чтобы сделать финальное действие в штрафной площади соперника. Несколько раз мы втянули "Динамо" в свою игру, они не могли выбежать в атаку. Заменами пробовали освежить атаку, найти ключи к защите "Динамо", – приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
18 марта московское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у екатеринбургского "Урала" в выездном матче 20-го тура. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором победного гола на 89-й минуте стал Константин Тюкавин. Таким образом, бело-голубым удалось прервать беспрецедентную 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России. В последний раз оранжево-черные проигрывали "Ахмату" в сентябре 2022 года.
Благодаря этому результату команда Славиши Йокановича закрепилась на четвертом месте в таблице, набрав 35 очков. "Динамо" опережает ЦСКА на три очка и отстает на три балла от замыкающего тройку лидеров "Ростова". У "Урала" 25 очков после 20-ти сыгранных туров и десятая строчка в чемпионате России.
Гончаренко – о поражении от "Динамо": у нас в раздевалке царит уныние. Не хватило какого-то огня
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от "Динамо" (0:1) в рамках 20?го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"