– Нужно отдать должное "Уралу". Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали шестнадцать матчей. Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную. У нас достаточно хороших футболистов в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен, – приводит слова Йовановича "Матч ТВ".
18 марта московское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у екатеринбургского "Урала" в выездном матче 20-го тура. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором победного гола на 89-й минуте стал Константин Тюкавин. Таким образом, бело-голубым удалось прервать беспрецедентную 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России. В последний раз оранжево-черные проигрывали "Ахмату" в сентябре 2022 года.
Благодаря этому результату команда Славиши Йокановича закрепилась на четвертом месте в таблице, набрав 35 очков. "Динамо" опережает ЦСКА на три очка и отстает на три балла от замыкающего тройку лидеров "Ростова". У "Урала" 25 очков после 20-ти сыгранных туров и десятая строчка в чемпионате России.
Тренер "Динамо" Йоканович: нужно отдать должное "Уралу". Это одна из лучших команд в РПЛ
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович сделал комплимент сопернику после победы в выездном матче РПЛ над "Уралом" (1:0) в рамках 20-го тура.
Фото: ФК "Динамо"