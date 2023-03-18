25-летний футболист грубо сфолил на сопернике, после чего демонстративно выражал несогласие с решением арбитра Артема Любимова из Санкт-Петербурга. Питерский рефери наказал его желтой карточкой за нарушение правил, а затем вынес второе предупреждение за апелляции к судье. Два "горчичника" обернулись для Мелкадзе выдворением за пределы поля.
Однако на этом нападающий не остановился и продемонстрировал арбитру неприличный жест, наносящий оскорбление. За данное действие футболисту "Сочи" вкупе с предыдущими нарушениями грозит дополнительная дисквалификация. Таким образом, Мелкадзе может пропустить сразу две ближайшие игры своей команды. Соответствующее поведение рассмотрит КДК РФС.
Источник: "СЭ"
Нападающему "Сочи" Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе был удален на 80-й минуте выездного матча чемпионата России с "Факелом" (0:3).
Фото: Twitter