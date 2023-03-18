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Нападающему "Сочи" Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация

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Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе был удален на 80-й минуте выездного матча чемпионата России с "Факелом" (0:3).
Фото: Twitter
25-летний футболист грубо сфолил на сопернике, после чего демонстративно выражал несогласие с решением арбитра Артема Любимова из Санкт-Петербурга. Питерский рефери наказал его желтой карточкой за нарушение правил, а затем вынес второе предупреждение за апелляции к судье. Два "горчичника" обернулись для Мелкадзе выдворением за пределы поля.

Однако на этом нападающий не остановился и продемонстрировал арбитру неприличный жест, наносящий оскорбление. За данное действие футболисту "Сочи" вкупе с предыдущими нарушениями грозит дополнительная дисквалификация. Таким образом, Мелкадзе может пропустить сразу две ближайшие игры своей команды. Соответствующее поведение рассмотрит КДК РФС.

Источник: "СЭ"


Сочи Факел Мелкадзе
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