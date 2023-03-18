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Баринов – о трех победах подряд в РПЛ: не могу сказать, что мы решили какие-то суперзадачи

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Российский футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился своими соображениями по поводу трехматчевой победной серии.
Фото: РИА Новости
- Я и после поражений командой горжусь, и победами горжусь. Не могу сказать, что мы решили какие-то суперзадачи. Стартанули с трёх побед, не надо на этом останавливаться, надо подниматься как можно выше, - приводит мнение Баринова "Чемпионат".

"Локомотив" с Дмитрием Бариновым в составе сумел одержать волевую победу над "Краснодаром" (3:2). По итогам первых 45 минут игры коллектив из Москвы проигрывал 0:2. Во второй половине встречи команда Галактионова отправила в ворота южан три безответных мяча. Отметим, россиянин Баринов, играющий на позиции опорного хавбека, поучаствовал в первом голе команды. Именно после его удара мяч отлетел к защитнику быков Сергею Волкову, который поразил свои собственные ворота. Для столичного клуба это уже 3-я победа подряд в российском первенстве. Ранее были обыграны "Ростов" (3:1) и "Ахмат" (1:0). Теперь "Локомотив" имеет в своем активе 22 очка и располагается на 12-й строчке.


Баринов Локомотив
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