— Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи. Почему сегодня была первая-вторая скорость? Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков — может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали. Потери очков конкурентами могли каким-то образом повлиять на настрой команды? Мне сложно сказать. Возможно, у кого-то в голове такие мысли есть, - приводит мнение Кержакова пресс-служба "Зенита".
"Зенит" потерпел второе поражение подряд во всех турнирах впервые за 519 дней. Помимо сегодняшнего поражения от ЦСКА, петербуржцы на неделе уступили в Кубке России "Динамо" (1:1, 4:5 пен.) и выбыли из турнира. В первые 45 минут игры армейцы были острее команды Семака и не смогли открыть счет благодаря спасениям Михаила Кержакова. Во второй половине тайма команда Федотова все же смогла распечатать ворота гостей. Победный гол на свой счет записал Федор Чалов.
"Зенит" является победителям последних 4-х розыгрышей РПЛ. Команда завоевывала золотые медали досрочно. Сейчас отрыв от "Ростова", являющегося ближайшим преследователем "Зенита", составляет 7 баллов. Отметим, что в нынешнем составе коллектива из Санкт-Петербурга чемпионских титулов на своем счету не имеют Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Родригао, Матео Кассьерра и Роберт Ренан.
М. Кержаков: проиграли абсолютно по делу. Возможно, некоторые наши игроки думают, что уже стали чемпионами
Российский голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился своей точкой зрения на поражение от ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"