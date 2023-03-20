- Если им комфортно здесь жить, почему бы и нет. Они получают такие деньги, налоги не платят, их целуют в одно место. Все отлично, великолепная жизнь. Таких денег в Европе они никогда не заработают. Пусть у них паспорт этот будет, может, для галочки кому-то. Я к этому отношусь нормально.
Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года. Оба бразильских легионера в России играли только за команду из Санкт-Петербурга. В феврале этого года указом президента России Владимира Путина футболистам было предоставлено российское гражданство. В будущем Малком и Клаудиньо смогут представить на международной арене сборную России, так как за национальную команду Бразилии играли только на Олимпийских играх. Ранее в СМИ появилась информация, что игроки уже получили российские паспорта.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Канчельскис - о гражданстве Малкома и Клаудиньо: получают такие деньги, налоги не платят, их целуют в одно место
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о получении российского гражданства бразильскими футболистами "Зенита" Малкомом и Клаудиньо.
ФК "Зенит"