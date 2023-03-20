- В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет.
Футболистами из Российской Премьер-Лиги, по сообщениям различных СМИ, регулярно интересуются зарубежные клубы. Так, полузащитником московского "Динамо" Арсеном Захаряном за последний год предметно интересовались лондонский "Челси" и турецкий "Галатасарай", к лидеру "Краснодара" Эдуарду Сперцяну присматривался итальянский "Милан", а игрока "Зенита" Далера Кузяева предлагали клубам из Франции и Португалии.
Источник: Sport24
Орлов: не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в РПЛ нет футболистов, которые могли бы играть в европейских чемпионатах.
Globall Look Press