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Орлов: не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб

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Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в РПЛ нет футболистов, которые могли бы играть в европейских чемпионатах.
Globall Look Press
- В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет.

Футболистами из Российской Премьер-Лиги, по сообщениям различных СМИ, регулярно интересуются зарубежные клубы. Так, полузащитником московского "Динамо" Арсеном Захаряном за последний год предметно интересовались лондонский "Челси" и турецкий "Галатасарай", к лидеру "Краснодара" Эдуарду Сперцяну присматривался итальянский "Милан", а игрока "Зенита" Далера Кузяева предлагали клубам из Франции и Португалии.

Источник: Sport24


Орлов
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