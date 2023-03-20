- Из-за травмы мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок. Играл на уколах? Нет. Если говорить про прошлую травму, то всё отлично.
Игорь Дивеев получил травму в первом тайме матча 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Защитник схватился за бок и, попросив о замене, лег на газон. Из-за различных травм в текущем сезоне Дивеев пропустил 16 матчей ЦСКА. Всего за армейцев 23-летний игрок обороны провел 14 встреч, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Неизвестно, сколько времени футболист пропустит из-за нового повреждения.
Источник: "Чемпионат"
Дивеев - о травме в матче с "Зенитом": мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок
ПФК ЦСКА