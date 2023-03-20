По сведениям источника, основной инвестор подмосковного клуба уже приступил к переговорам с Рашидом Рахимовым на предмет заключения контракта. Помимо 58-летнего специалиста, ранее возглавлявшего "Ахмат", "Локомотив" и "Уфу", в шорт-листе химчан фигурирует неназванный сербский тренер.
Накануне "Химки" потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 от "Ростова" и с 13 очками остались на пятнадцатой строчке в таблице РПЛ по итогам 20-ти туров. По окончании встречи наставник команды Спартак Гогниев жестко раскритиковал качество судейства. В начале апреля подмосковный клуб встретится с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Химки" изучают вариант увольнения Гогниева, кандидат на замену – Рахимов
Руководство "Химок" всерьез изучает вариант увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Химки"