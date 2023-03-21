Титульный спонсор "Пари НН" - о слухам об уходе: мы довольны результатами и не думали о разрыве отношений

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Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал слухи о прекращении финансирования футбольного "Пари НН".
ФК "Пари НН"
- Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку всем трем нижегородским клубам. У футбольного клуба еще впереди 10 матчей, чтобы закрепиться выше зоны стыковых матчей. Мы довольны результатами и пока ничего не говорит о том, чтобы мы думали про разрыв отношений с регионом.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство букмекерской компании PARI недовольно результатами футбольного "Пари Нижний Новгород" и готовы рассмотреть вариант прекращения сотрудничества и финансирования нижегородского клуба, если тот вылетит из Российской Премьер-Лиги по окончании сезона. Сейчас "Пари НН" идет в зоне стыковых матчей, набрав 20 очков после 20 проведенных встреч. Следующую игру нижегородцы проведут с "Локомотивом" 2 апреля.

Источник: Metaratings

Титульный спонсор "Пари НН" может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ


Нижний Новгород
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